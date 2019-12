Crevalcore: 200 Sardine contro Salvini

Matteo Salvini contestato a Crevalcore in occasione della sua visita di ieri pomeriggio, 23 dicembre, nell’ambito dell’inaugurazione della nuova sede del comitato elettorale per Lucia Borgonzoni Presidente.

Secondo il giornale La Repubblica un gruppo di ragazzi è andato a protestare, con cori e cartelli, nei pressi dell’evento in cui il leader della Lega era ospite, mentre un secondo gruppo, ben più numeroso (circa 200 persone), si riuniva nella centrale piazza crevalcorese sotto le insegne del movimento delle Sardine.

«Mentre qualcuno è in piazza a cercare fascisti e razzisti che non ci sono, noi ci occupiamo di infrastrutture, strade, ospedali, aziende agricole, burocrazia e case popolari. I cittadini hanno bisogno di proposte non di scontri. Gli unici fascisti sono quelli che vogliono impedire agli altri di parlare» ha detto Salvini a Crevalcore.

Le Sardine si sono poi spostate a Sant’Agata Bolognese, seconda tappa di Matteo Salvini.

