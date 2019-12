Sant’Agata, gli auguri dell’Amministrazione Comunale

Con l’avvicinarsi delle festività Natalizie desidero, anche a nome dei collaboratori e di tutta l’Amministrazione Comunale, augurare a tutta la cittadinanza di trascorrere un sereno Santo Natale e un lieto 2020.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che, a vario titolo, collaborano per la gestione del nostro territorio.

Un particolare ringraziamento intendo rivolgerlo a quella Benefattrice che ha donato al nostro Comune la somma di 100.000€ per l’acquisto degli arredi della nuova Scuola. Siamo grati per questo significativo gesto che andrà a beneficio della comunità.

Buone Feste a tutti.

dalla pagina FB di Giuseppe Vicinelli – Sindaco di Sant’Agata