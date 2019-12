Prevista per lunedì 23 dicembre la visita di Matteo Salvini nei territori di Crevalcore e Sant’Agata Bolognese, nell’ambito della campagna elettorale per le regionali 2020 in appoggio alla candidatura di Lucia Borgonzoni (candidata del centro-destra).

Ore 17.45 via Cavour 54: inaugurazione nuova sede comitato elettorale – Crevalcore

Ore 18.45 corso Pietrobuoni 2: incontro pubblico presso il bar “Chocolate” – Sant’Agata Bolognese