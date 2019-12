Il movimento delle Sardine a Crevalcore e Sant’Agata

Oggi ore 16 in piazza Malpighi a Crevalcore ci sarà il primo raduno delle Sardine di Terred’Acqua!

Saremo in piazza senza bandiere in maniera pacifica e composta perché non possiamo lasciare spazio a chi fomenta odio, paure e discriminazioni!

Insieme alla ormai tradizionale sagoma di sardina portate una copia della Costituzione della nostra Repubblica antifascista.

Alle ore 18 il raduno si sposterà a Sant’Agata Bolognese.

Le Sardine di Terred’Acqua