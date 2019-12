Persiceto, rubati 28 computer all’Istituto Archimede

Nelle notti tra il 23 e il 26 dicembre, approfittando della chiusura per le festività natalizie, ignoti si sono introdotti all’interno dell’Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto e hanno rubato 28 computer dal laboratorio CAD, ovvero Computer-Aided Design and Drafting (CADD), la tecnologia che consente di progettare e poi creare la relativa documentazione tecnica, sostituendo il disegno manuale con un processo automatizzato.

Nonostante l’Istituto sia dotato di telecamere di sorveglianza e di un impianto di allarme, i ladri avrebbero schermato il sistema d’allarme evitando, inoltre, le inquadrature dell’impianto di videosorveglianza camminando rasenti al muro; certamente un furto commesso da qualcuno che conosceva bene gli ambienti dell’Istituto scolastico come ad esempio la porta del piano terra, vicino alla palestra, che è stata forzata.

Scoperto il furto la mattina del 27 dicembre, sul caso stanno ora indagando i Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto; non è da escludersi l’ipotesi di un furto su commissione.