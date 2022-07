Sono di Sant’Agata e Persiceto i due piromani dei recenti roghi nelle campagne

Sono stati identificati dai carabinieri i piromani che nei giorni scorsi avevano appiccato un incendio nel campo di una azienda agricola nelle campagne tra Sant’Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto.

Grazie ad alcune telecamere private e testimonianze sono stati riconosciuti due 27enni, uno di Sant’Agata Bolognese, l’altro di San Giovanni in Persiceto, che avevano dato fuoco “per divertimento” ad alcune balle di fieno presenti nel podere.

I giovani erano già stati denunciati alcuni anni fa per aver dato fuoco ai capannoni, che ospitano i carri allegorici, di alcune società carnevalesche di San Giovanni in Persiceto, ora la nuova denuncia.