14 gennaio: prevista interruzione di energia elettrica a Longara

Segnaliamo che nella giornata di martedì 14 gennaio dalle ore 9 alle ore 16 l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare dei lavori sugli impianti.

Le vie e i numeri civici interessati sono:

– Via Larga da 4 a 6, da 10 a 14, 16/3, 18/4, 18/5, da 18/2 a 18, da 18/6 a 20, da 1/2 a 1, da 1/d a 7;

– Via Longarola 40/b, da 44 a 46, da 48/2 a 60, da 62b a 70, da 27/1p a 35, da 35/b a 41

– Via Costa da 2 a 4

– Via San Michele 1ap

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non utilizzare gli ascensori. dalla pagina Fb del Comune di Calderara