Da giovedì 9 novembre sono iniziati i lavori di manutenzione dei marciapiedi in via Marzabotto, che dureranno circa un mese e mezzo. Durante i lavori saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, durante i lavori, saranno in vigore le seguenti modifiche:

nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carbonara e quella con via Bellini, verrà istituita la circolazione a senso unico per i veicoli provenienti da via Modena con direzione via Carbonara;

divieto di accesso, all’intersezione tra via Marzabotto e via Carbonara, per chi proviene da via Savonarola e via Carbonara con direzione via Modena;

obbligo di fermarsi e dare la precedenza su via Marzabotto all’intersezione con via Carbonara;

limite dei 30 km/h su tutta l’area interessata dai lavori.

Al termine dei lavori sui marciapiedi si procederà con l’asfaltatura di via Marzabotto.

