Al cinema Giada di Persiceto “Qualcosa di meraviglioso”

La rassegna “Film&Film” al cinema Giada continua con “Qualcosa di meraviglioso” diretto da Pierre-François Martin-Laval, una emozionante storia vera di grande attualità. Martedì 21 gennaio spettacolo unico ore 21, mercoledì 22 gennaio doppio spettacolo ore 15 e 21.

La rassegna “Film&Film”, organizzata dal cinema Giada in collaborazione con il Comune di Persiceto, propone ogni settimana i più recenti film d’autore segnalati da critica e pubblico a un prezzo ridotto.

Martedì 21 e mercoledì 22 gennaio è in programma il film biografico francese “Qualcosa di meraviglioso”, per la regia di Pierre-François Martin-Laval e con le interpretazioni tra gli altri di Isabelle Nanty, Gérard Depardieu e Ahmed Assad: la pellicola si basa su una commovente ed emblematica storia vera dalle tematiche molto attuali e discusse. Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain, uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese che ha accolto lui e suo padre.

La rassegna “Film&Film” continuerà con tanti altri film d’autore: martedì 28 e mercoledì 29 gennaio “Il paradiso probabilmente” di Elia Suleiman, con Elia Suleiman e Gael García Bernal; martedì 4 e mercoledì 5 febbraio “The farewell – Una bugia buona” di Lulu Wang, con Awkwafina e Shuzhen Zhao; martedì 11 e mercoledì 12 febbraio “Il vegetariano” di Roberto San Pietro, con Sukhpal Singh e Mudassar Ashraf; martedì 18 e mercoledì 19 febbraio “Dio è donna e si chiama Petrunya”, di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva e Labina Mitevska; martedì 25 e mercoledì 26 febbraio “Ritratto della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma, con Noémie Merlant e Adèle Haenel.

Le proiezioni si tengono il martedì con spettacolo unico alle ore 21 e il mercoledì con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 21, presso il Cinema Giada, in circonvallazione Dante 54, tel. 051.822312.

Biglietti: interi € 5,50, ridotti € 5 (anziani, militari/ragazzi, Carta giovani), abbonamenti a 5 film € 20.

Ufficio stampa Comune Persiceto