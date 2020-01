Anzola dell’Emilia: la Torre di re Enzo entra in un videogioco

Disponibile dal 10 gennaio su Steam il primo episodio di ‘Omega: The Beginning‘, piccola avventura grafica di Monkeys Tales Studio che parla di amicizia e bullismo adolescenziale.

Guarda il trailer ➡️ bit.ly/2PCTBuv

Il gioco non si ambienta espressamente in Italia, eppure uno degli scenari si ispira a un luogo realmente esistente: la Torre di Anzola (➡️ bit.ly/2YG3Cex), che per alcuni giorni nel 1249 fu la prigione di Re Enzo di Sardegna, prima che il sovrano venisse trasferito a Bologna.

“La storia di questo edificio è legata a un’antica leggenda”, si legge nel cartello posto di fronte alla torre. Quando storia e fiction si mescolano…

dalla pagina Fb del Comune di Anzola