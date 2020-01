Bologna: tornano le conferenze de “Il Genio della Donna”

Le donne nell’arte da Elisabetta Sirani a George Sand, da Marianne Werefkin a Claude Cahun, sono le protagoniste del nuovo ciclo di conferenze “Il Genio della Donna. L’affermazione della donna attraverso l’arte dal Medioevo ai giorni nostri”, curato dalle professoresse Vera Fortunati e Irene Graziani, e in programma a palazzo Malvezzi dal 23 gennaio al 19 maggio.

L’iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con il Dipartimento delle Arti, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Il ciclo si tiene nell’ambito delle attività del “Centro di documentazione per la storia delle donne artiste in Europa”, che ha sede in via della Rondine 3 a Bologna.

Il programma

Giovedì 23 gennaio ore 17.30

Adelina Modesti “Elisabetta Sirani: «il meglio pennello che fosse ora a Bologna» (Baldassare Franceschini 1662)”

Giovedì 13 febbraio ore 17.30

Laura Falqui “Il viaggio nel cristallo di George Sand”

Martedì 25 febbraio ore 17.30

Mirta Carroli “Scultura femminile contemporanea: Lingua Viva”

Giovedì 19 marzo ore 17.30

Jadranka Bentini “Marianne Werefkin. Il fervore della passione”

Giovedì 26 marzo ore 17.30

Fabiola Naldi e Maura Pozzati “3 Body Configuratons. Claude Cahun, Valie Export, Ottonella Mocellin”, presentazione della mostra presso la Fondazione del Monte di Bologna (18 gennaio – 18 aprile)

Giovedì 2 aprile ore 17.30

Nicoletta Barberini Mengoli intervista Gioia Martini e Tiziana Sassoli “Due realtà bolognesi: Galleria Cavour e pittura emiliana”

Giovedì 16 aprile ore 17.30

Ilaria Bianchi “«Femminea natura degli studi sopra i cadaveri». L’arte della scienza di Anna Morandi Manzolini”

Giovedì 14 maggio ore 17.30

Loredana Olivato “Le sorelle di Sofonisba Anguissola”

Martedì 19 maggio ore 17.30

Stefania Biancani “Donne artiste nel Medioevo”

Ufficio stampa Città metropolitana