Crisi alla “Fabio Perini”, l’Amministrazione di Calderara: “Subito un tavolo per scongiurare i licenziamenti”

Calderara di Reno, 14 gennaio 2020 – L’Amministrazione Comunale di Calderara di Reno è vicina ai lavoratori della Fabio Perini Spa ed è pronta a sostenerli da subito nella lotta contro la perdita del posto di lavoro. Lo afferma a chiare lettere il sindaco Giampiero Falzone dopo aver appreso la notizia dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo di 66 lavoratori dell’azienda di Lucca, che potrebbe portare al trasferimento in blocco di tutto il settore packaging della ditta in Toscana. “La notizia – dice il primo cittadino – fa presupporre un disinteresse della proprietà sull’azienda di Calderara di Reno: per questo esprimo forte preoccupazione e vicinanza ai lavoratori e auspico che si apra subito un tavolo per tutelare i loro diritti e l’attività dello stabilimento di Lippo”. Il sindaco, offrendo disponibilità immediata a contribuire alla soluzione della vertenza, si dice inoltre “colpito dal fatto di non essere stato coinvolto nel problema dalla parte sindacale che sta seguendo la vicenda, considerato che in altri casi questo Comune, come Città Metropolitana e Regione, è stato sempre pronto quando è stato chiamato in causa”. L’Amministrazione dunque c’è e si farà parte attiva, ed auspica che “si possa salvaguardare la continuità dell’azienda a Lippo di Calderara attraverso un serio piano industriale che valorizzi sul nostro territorio la ricerca e lo sviluppo”.

