Persiceto, ritornano i pomeriggi al cinema Giada

Mercoledì 15 gennaio, ore 15

Cinema Giada, Circonvallazione Dante 54

San Giovanni in Persiceto

“5 pomeriggi al Cinema Giada”

5 + 5 appuntamenti al cinema Giada di San Giovanni in Persiceto.

Un’occasione di aggregazione per persone che desiderano stare in compagnia vedendo un buon film, scambiando qualche parola di commento insieme a un piccolo aperitivo.

Costo: 1 ingresso € 4,50 – abbonamento 5 ingressi € 15,00.

Iniziativa a cura di AUSER in Terred’Acqua e dell’Associazione Insieme per Conoscere.

Prossime date: 22 gennaio, 29 gennaio, 5 febbraio, 12 febbraio.

Elenco dei film: https://bit.ly/36S0506