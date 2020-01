Persiceto, corsi per tecnico BIM all’Archimede

Archimede fucina dell’innovazione: in questa chiave può leggersi la nuova qualifica regionale come “Tecnico in modellazione BIM – Building Information Modeling” che potrà essere acquisita presso il polo persicetano di istruzione superiore a partire dal primo semestre 2020. A chi sia in possesso di un diploma di scuola media superiore è data la possibilità, se selezionato, di acquisire le competenze per elaborare un progetto, in campo edilizio o impiantistico, utilizzando la descrizione tridimensionale abbinata a dati tecnici relativi al ciclo di vita previsto per l’oggetto edilizio o infrastrutturale.

L’iniziativa promossa dalla dirigenza Archimede e dai docenti Stefano Catasta e Laura Pino, ha visto l’Archimede, in sinergia con Centoform, vincere un bando regionale che lo designa come soggetto attuatore e prevede 500 ore di formazione di cui 172 di stage. Punto di forza del corso il coinvolgimento di vari soggetti, soprattutto studi professionali.

Fabio Poluzzi