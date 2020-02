Aggressioni medici. Bernini (FI): “Urge soluzione, non si può più attendere”

Quasi 2000 episodi in tre anni. Sono numeri estremamente preoccupanti quelli relativi alle aggressioni ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari in Emilia-Romagna. Un fenomeno allarmante che non va più sottovalutato e per il quale vanno individuate soluzioni tempestive. Le linee guida devono essere varate in tempi rapidi ed è assolutamente necessaria la concertazione con le organizzazioni sindacali e i professionisti del settore. Su alcuni aspetti, però, non si può negoziare al ribasso: e cioè sul potenziamento del presidio delle Forze dell’Ordine che, nei luoghi dell’emergenza sanitaria, va garantito H24. Medici, infermieri, operatori devono poter lavorare in sicurezza e senza l’angoscia di subire una aggressione a ogni momento di tensione. È tempo anche di far approdare alla Camera il DDL specifico già approvato in Senato. Non c’è più alcuna giustificazione per rimandare.

Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia