Calderara: con Kanu in scena la tenera magia dell’Africa

Quinto appuntamento, sabato 8 febbraio alle ore 21, per la rassegna teatrale di Calderara di Reno. In scena per bambini e famiglie Kanu, uno spettacolo di narrazione con musica dal vivo tratto da un racconto africano e vincitore di “In-Box dal vivo 2019”. Il ricordo dei cantastorie d’Africa, custodi delle tradizioni orali e depositari della memoria di intere civiltà, diventa uno spettacolo originale, brillante, con tratti di fine umorismo e paradossale comicità, in cui Dauda Diabate e Kady Coulibaly, griot del Burkina Faso, accompagnano il racconto con kora, gangan, bara e calebasse. Kanu, che in lingua bambarà significa amore, narra la nascita del fiume Niger in un intreccio di racconti in cui il destino dell’uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere misterioso della parola, ed è la trasposizione teatrale di un racconto, di un immaginario simbolico e di una sensibilità poetica legata a una cultura antica e misteriosa: il destino dell’uomo si compie in simbiosi con le forze della natura e il potere occulto della parola. Una cultura di cui sappiamo pochissimo, che oggi bussa alle nostre porte con la sua disperata vitalità, la sua voglia di raccontarsi, il suo orgoglio e la sua eleganza.

Kanu, consigliato ad un pubblico dai 4 anni in su, sarà il terzo evento per bambini di una stagione che, cominciata lo scorso 17 gennaio, andrà avanti sino a marzo con, in totale, 11 appuntamenti. I biglietti per questa e le altre date hanno il costo di 8 euro, 5 per bambini e over 65, mentre riduzioni (costo 7 euro) sono previste per i possessori di Younger Card e Carta Doc e i soci Coop Alleanza 3.0. Per info e prenotazioni si invita a contattare il teatro “Spazio Reno”: si può chiamare il numero 051.722700 o scrivere alla email teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it.

Il programma completo e tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune www.comune.calderaradireno.bo.it nella sezione dedicata al teatro.

Una produzione dell’Associazione Piccoli Idilli, con Bintou Ouattara, Daouda Diabate (kora, gangan, voce), Kadi Coulibaly (bara, calebasse, voce), regia Filippo Ughi, Durata 50 minuti, consigliato ad un pubblico da 4 anni in su.

Ufficio stampa Comune Calderara