Anzola Emilia: “Grazie ai nostri eroi…”

In un momento in cui ancora, purtroppo, il Covid 19 sta mietendo vittime in tutta Italia, sento la necessità di ringraziare, a nome di tutti i cittadini, coloro che ad Anzola, in questa battaglia, si trovano in prima linea.

Ed allora grazie:

1. a tutti gli operatori dei nostri supermercati, discount e punti vendita (cassieri e cassiere in particolare: nella foto vedete le ragazze del Conad di Anzola) che, rendendo nei fatti, in questo frangente, un servizio pubblico essenziale, stanno mettendo a repentaglio la loro salute;

2. ai commercianti che, a vario titolo, per la tipologia di servizio che rendono, si stanno prodigando per effettuare le consegne a domicilio aiutando così tutti noi a restare a casa;

3. ai sanitari, ai medici di base, ai paramedici, agli infermieri, ai farmacisti, ed a tutti coloro che operano nel settore sanitario, i quali, sottoponendosi a ritmi di lavoro estenuanti, stanno rischiando la loro salute per tutti noi,

4. alla Protezione civile (Edda Draghetti), che in queste settimane si sta prodigando sul territorio anche al fine coadiuvare le forze dell’ordine;

5. ai Carabinieri (Luogotenente Luca Ghirelli) e alla Polizia Locale (Comandante di presidio Mauro Querzè) per il grande lavoro di controllo e presidio che stanno svolgendo sul territorio;

6. agli imprenditori locali, che continuano, pur in un momento di grande difficoltà, a mantenere aperte le proprie strutture;

7. a tutti i dipendenti comunali, ed in particolare agli addetti dell’URP della Casa Gialla di Piazza Giovanni XXIII, per le relazioni con il pubblico mantenute e conservate, ed ai servizi sociali, che stanno facendo un lavoro oggettivamente enorme;

8. a tutti i volontari, che a qualunque titolo stanno dando il loro contributo in questo difficile frangente;

9. e aggiungo, scusandomi, tutti gli addetti dell’ufficio postale di Anzola e coloro che fisicamente consegnano la posta alle famiglie. Anche costoro rischiano quotidianamente la propria salute per tutti noi.

A tutti GRAZIE DI CUORE per quanto state facendo: andrà infatti tutto bene soprattutto grazie a voi! Ed andrà tutto bene se insieme capiremo che BISOGNA STARE IN CASA! Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi – sindaco di Anzola