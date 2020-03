Coronavirus. Bignami (FDI): “Aule tribunali affollate, preservare salute degli operatori”

Ritengo non conformi alle previsioni di cui al D.L. 6/20 le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente Vicario della Corte di Appello di Bologna con cui si dispone che lo svolgimento delle udienze in Corte di Appello deve tenersi nelle Aule delle Camere di Consiglio mentre le Aule e le zone antistanti le stesse sono sì riservate agli Avvocati, i quali tuttavia, come visto ieri, si trovano nell’incresciosa situazione di affollamento delle Aule stesse.

Pare evidente che con tale misure non si preservi la salute di tutti gli operatori come appunto accaduto ieri (3 marzo ndr), con maggiore esposizione alla salute pubblica giacché è evidente che la ratio di tutti i provvedimento assunti a livello governativo non è quella di evitare che una singola categoria sia “protetta”, ma che si limitino quanto possibile le occasioni di assembramento e di possibile contagio del virus.

Per questo ho ritenuto di presentare una interrogazione urgente al Ministero al fine di valutare il contenuto e la ratio del Decreto.



Galeazzo Bignami, deputato per FDI