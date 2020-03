Emilia-Romagna. Bernini (FI): “La sperimentazione di Medicina va applicata in tutta la Regione”

È significativa e importante la sperimentazione avviata nella zona rossa di Medicina (Bo), che prevede la somministrazione di cure domiciliari, e dunque maggiormente tempestive, a pazienti positivi al Covid-19, per evitarne il peggioramento e la conseguente ospedalizzazione. Una modalità terapeutica già estesa al territorio del Circondario imolese e che andrebbe applicata in tutta la Regione, partendo dalle aree più critiche. Occorre, in questa fase di forte stress del sistema sanitario, fare tutto quanto in nostro potere per arrivare velocemente e con cure precoci a tutti i pazienti, anche coloro che sono a casa in isolamento domiciliare. Ringrazio come sempre i nostri eroi del quotidiano, medici, infermieri e operatori sanitari, costantemente impegnati nell’azione di contrasto al coronavirus e che stanno dimostrando, giorno dopo giorno, grandissimo coraggio e forte determinazione.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia