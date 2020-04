3 aprile: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusIl video di quesa sera del nostro Sindaco Marco Martelli, oltre ad aggiornare come sempre, sui dati del contagio, chiarirà importanti informazioni che sono state veicolate senza alcuna verifica da alcuni quotidiani e telegiornali regionali o locali.Inoltre, darà alcune ulteriori informazioni circa i buoni spesa, che ricordiamo saranno richiedibili tramite i moduli che trovate su questa pagina Facebook e sul sito del comune: http://www.comune.crevalcore.bo.itInvitiamo infine tutti i cittadini a continuare a RISPETTARE LE REGOLE, affinché questa situazione finisca il prima possibile e ad affidarsi solo ed esclusivamente a FONTI UFFICIALI per la ricezioni di informazioni durante questa emergenza (pagina Facebook del Comune di Crevalcore, Pagina Facebook del Sindaco Marco Martelli e sito del Comune).🛑🛑Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 3/04/2020 In questo momento abbiamo 18 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 9 (-5) persone in isolamento fiduciario.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore