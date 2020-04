A Persiceto e Decima riaprono i Centri di Raccolta Rifiuti

Da martedì 21 aprile riprenderanno alcuni servizi di Geovest: riapriranno i Centri di Raccolta Rifiuti del Capoluogo e della frazione di San Matteo della Decima, riprenderà per gli utenti sotto i 65 anni la consegna delle dotazioni per la raccolta differenziata tramite sportello, mentre verrà istituito un servizio di consegna delle dotazioni a domicilio apposito per gli over 65.

I Centri di Raccolta saranno aperti dal martedì al venerdì (chiuso per festività il 1° maggio) negli orari regolari con le seguenti modalità di accesso contingentate:

gli utenti devono essere muniti di mascherina

accesso e conferimento di rifiuti da parte di una utenza per volta

un operatore di conduzione si occuperà della viabilità, posizionandosi al cancello d’ingresso, l’altro seguirà l’utenza (mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro) nelle operazioni di conferimento al fine di evitare qualsiasi genere di contatto

i conferimenti dovranno essere effettuati, da parte dei cittadini, nel minor tempo possibile al fine di evitare qualsiasi genere di assembramento di persone e garantire la fruizione del servizio a tutte le utenze

nella giornata di sabato il centro di raccolta resta chiuso

L’accesso al Centro di Raccolta sarà regolato tramite la creazione di percorsi dedicati all’utenza e la presenza di elementi divisori tali da garantire la distanza minima interpersonale: queste misure comporteranno fino a loro completa cessazione la sospensione del progetto di premialità dei rifiuti.

Orari dei Centri di Raccolta:

Capoluogo, via Bologna 96/m (entrata da via Muzzinello)

martedì ore 9-17

mercoledì ore 14-17

giovedì ore 9-17

venerdì ore 8-13

San Matteo della Decima, via Nuova 38/c

martedì ore 8-13

mercoledì ore 14-17

giovedì ore 8-13

venerdì ore 14-17

entrambi i Centri rimarranno chiusi il sabato.

Con la riapertura dei Centri di Raccolta riprende anche la consegna delle dotazioni con microchip per la raccolta differenziata per gli utenti sotto i 65 anni; le prime dotazioni con microchip per quest’ultima utenza vengono distribuite dallo sportello di Geovest in piazza Carducci.

L’accesso è consentito solo previo appuntamento, telefondando al numero 339.7760276 (attivo dal lunedì al giovedì ore 8.30 ‐13 e 14-17, il venerdì ore 8.30-14) o inviare una e-mail a servizio.utenze@geovest.it.

Per gli utenti over 65 viene invece istituito un servizio a domicilio di consegna delle dotazioni (sacchi, contenitori anche con microchip), attivabile inviando mail a info@geovest.it contenente il nome dell’intestatario della tassa/tariffa rifiuti, un recapito telefonico, la dotazione richiesta, l’indirizzo di consegna e il Comune, oppure telefonando al numero 338.7118053, reperibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 12.45.

Per ulteriori informazioni consulta la sezione dedicata alla variazione dei servizi sul sito di Geovest

