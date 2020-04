Il “Centro Assistenza San Giovanni” dona presidi sanitari all’ospedale di Persiceto

Ieri pomeriggio, nello spazio antistante l’ingresso del nosocomio SS. Salvatore di San Giovanni in Persiceto, con tutti i crismi della sicurezza, il “Centro Assistenza San Giovanni” ha consegnato diverso materiale medico, consistente in dotazioni di protezione come cuffie, camici, mascherine, ecc., agli operatori dell’ospedale persicetano.

“È molto bello consegnare direttamente agli utilizzatori del materiale, piuttosto che un’anonima donazione in denaro alla Direzione Ospedaliera” sono state le parole del Presidente del Centro Assistenza Andrea Fè.

Di seguito l’elenco del materiale consegnato:

– Cuffia protezione monouso: 200 pezzi

– Camice chirurgico non ster: 100 pezzi

– Tuta protezione Tyvek: 50 pezzi

– Mascherina di protezione FFP2 morbida senza valvola: 200 pezzi

– Mascherina protettiva 3 veli con elastici (conf. da 50): 10 pezzi