La Protezione Civile di Persiceto sulla scomparsa del loro Presidente

“Se n’è andato l’Uomo e l’Amico. Per sempre riconoscenti”



“Fabio Masini ci ha lasciato”. La conferma della morte del Presidente dei Volontari di Protezione Civile di Persiceto è arrivata in tarda mattinata dalla moglie Liliana. E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Fabio, l’amico e il Presidente, se n’è andato. La notizia della scomparsa lascia un vuoto in tutti coloro che ne hanno conosciuto e apprezzato le qualità umane, intellettuali, professionali. Il miglior modo per onorare la sua memoria sarà far tesoro dell’esempio che cì ha lasciato, coltivare quei valori di umanità, responsabilità e di aiuto verso la comunità di cui è sempre stato il più convinto promotore. Desideriamo esprimere il nostro forte sentimento di vicinanza ai suoi familiari e a quanti erano a lui più legati nella vita e nel lavoro.



Il Consiglio Direttivo e tutti i Volontari di Protezione Civile

12-04-2020 San Giovanni in Persiceto