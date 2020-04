Lavoro. Evangelisti: “Tavolo sicurezza sia esteso a tutte le forze politiche”

Da notizie di stampa si apprende che è nato a Bologna il primo tavolo in Italia dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro a fronte della epidemia da coronavirus, avente lo scopo di promuovere e sostenere le imprese nella messa a norma di piani di sicurezza da Covid-19 sui posti di lavoro. Posto che Il tavolo si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto, sostenuto dalla Regione e promosso anche a livello nazionale, volto alla istituzione di tavoli anche a livello territoriale e che se ne propone la promozione su tutto il territorio nazionale, mi chiedo come mai l’invito non sia stato esteso a tutte le forze politiche, comprendendo quindi anche i parlamentari dei partiti di opposizione. Ricordo infatti che l’emergenza non dovrebbe essere gestita a “comparti politici” e che le regioni italiane, oggi, non rispecchiano l’attuale maggioranza di governo: i nostri parlamentari bolognesi avrebbero quindi avuto ampio titolo per partecipare e fornire il loro contributo. Sicuramente l’iniziativa è utile e lodevole, a patto che il risultato di tutta l’attività, cioè fornire linee guida e buone pratiche per settore ma anche funzioni di certificazione dei Piani di Sicurezza delle aziende già attive e di quelle che riapriranno, non si traduca in costi aggiuntivi per le imprese, le quali non possono essere gravate ulteriormente, pagando già responsabili per la sicurezza e aziende per le varie certificazioni, oltre scontare le perdite da chiusura forzata. Auspico quindi che il contributo degli Enti e delle Associazioni sia anche di natura economica, sostenendo i costi di questo percorso e traducendosi così in un vero aiuto tangibile e non in un aggravio.



Così afferma la Consigliera Metropolitana Marta Evangelisti “Uniti per l’Alternativa”