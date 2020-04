Persiceto, 25 aprile: le parole del sindaco

Quest’anno ci apprestiamo a celebrare il 25 aprile in condizioni fuori dall’ordinario: stante la situazione di emergenza sanitaria per Covid-19 in cui ci troviamo, in occasione del 75° anniversario della Liberazione non potremo organizzare, come abbiamo sempre fatto, manifestazioni di piazza a cui tutti possano prendere parte.

Vogliamo però ricordare questa importante ricorrenza con la deposizione simbolica di una corona alla lapide dei Caduti in piazza del Popolo, che poserò personalmente nella mattinata di sabato 25 aprile 2020 alle ore 11,30 e a cui farà seguito un mio breve intervento rivolto alla cittadinanza.

Per far partecipare virtualmente tutta la comunità persicetana a questo momento sabato 25 aprile 2020, contestualmente alla posa, trasmetteremo una diretta dalla pagina Facebook del Comune. Il video della commemorazione sarà poi pubblicato e visibile sul sito web del Comune.

Spero che questa modalità che abbiamo scelto dia a voi tutti la possibilità di partecipare alla celebrazione del 25 aprile dalle vostre case: anche se saremo fisicamente lontani, saremo idealmente vicini e uniti nel ricordo della Liberazione e dei nostri Caduti.

Vi aspetto quindi, sabato 25 aprile 2020 alle ore 11,30 non in piazza ma sulla pagina Facebook del Comune, non mancate.



Lorenzo Pellegatti

Sindaco di San Giovanni in Persiceto