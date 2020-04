Persiceto Sport: integrazione alla proposta di sostegno alle associazioni sportive

Facendo seguito ad una personale proposta di sostegno e fermo restando la validità delle misure che ho richiesto in precedenza per le società sportive di San Giovanni in Persiceto, colgo l’occasione per presentare una ulteriore proposta ad integrazione della precedente.

Come ho sempre sottolineato la mia formulazione giuridica si basa su una necessaria ed importante integrazione, nonché sostegno, con il disposto del legislatore nazionale.

Riferimenti legislativi:

L’articolo 96 in tema di indennità per i collaboratori sportivi del decreto “Cura Italia” legge n.18 del 2020, estende l’indennità prevista dall’articolo 27, anche ai rapporti di collaborazione presso le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le società sportive dilettantistiche.

Questa indennità è riconosciuta da Sport e Salute SPA nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Tale fondo prevede la destinazione dell’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 ai lavoratori, titolari di un rapporto di collaborazione, che nell’anno 2019 non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro.

L’indennità non è cumulabile con le prestazione e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto n.18 del 2020, e non è riconosciuta a coloro che nel mese di marzo 2020 hanno percepito il reddito di cittadinanza.

Non consentono di percepire l’indennità di cui si tratta:

A) i redditi di lavoro autonomo;

B)i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (art. 49 e 50 del DPR n.917 del 1986);

C) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate;

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE “BELINELLI BIS”

Considerando questi due fattori:

1) l’indennità prevista dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministero dell’economia e della Finanza, di 600,00euro è pari a 7.200,00 euro su base annua. Una indennità integrativa di 200 euro aumenterebbe tale base annua a 9.600,00 euro (quindi vicina al limite previsto dei 10.000,00 euro l’anno);

2) Nel comune di San Giovanni in Persiceto, l’alto numero degli sportivi praticanti (circa 12.000) ha generato circa 200 lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m del DPR 22 dicembre 1986, numero 917, rimasti in prevalenza senza alcuna fonte di reddito.

si richiede:

Di valutare la possibilità e di individuare le modalità di integrare quanto destinato dall’articolo 96 decreto legge n.18 del 2020, con una dotazione minima pari a 4000,00 euro ai lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m, del DPR 22 dicembre 1986 n.917.

Enrico Adriano Belinelli