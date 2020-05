Anche a Decima riaprono i banchi alimentari del mercato

Da venerdì 8 maggio potranno riprendere l’attività anche i posteggi alimentari del mercato del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima nell’intera piazza V aprile. I commercianti e i clienti dovranno obbligatoriamente attenersi a determinate norme igienico-sanitarie.

Il Comune di Persiceto, con Ordinanza del Sindaco n.45 del 30 aprile 2020, ha predisposto che a partire dal 6 maggio potranno riprendere le operazioni dei banchi alimentari del mercato settimanale del mercoledì nel Capoluogo. L’Ordinanza del Sindaco n.54 del 6 maggio 2020 prevede da venerdì 8 maggio la riattivazione anche dei posteggi alimentari del mercato settimanale del venerdì nella frazione di San Matteo della Decima, che saranno collocati nell’intera piazza 5 aprile.

Tutti gli operatori commerciali, i concessionari, i titolari di posteggio e gli utilizzatori dell’area saranno obbligati a utilizzare mascherine e guanti “usa e getta” nelle operazioni di acquisto, a mettere a disposizione sistemi per la disinfezione delle mani in particolare accanto ai dispositivi di pagamento, a far rispettare il distanziamento dei clienti, a contingentare e differenziare se possibile gli accessi, a mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l’area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti. Per gli operatori commerciali sarà in vigore anche l’obbligo di dare attuazione a tutte le disposizioni vigenti relative all’emergenza sanitaria e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei settori interessati.

