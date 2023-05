8 maggio: interruzione energia con chiusura uffici del Comune di Sala Bolognese

E-distribuzione comunica che lunedì 08 maggio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 verrà interrotta l’energia elettrica sul territorio comunale per effettuare lavori sugli impianti. Nello specifico l’interruzione avverrà in via della Pace e Piazza Marconi. E’ possibile consultare la comunicazione inerente per visionare i numeri civici interessati.

L’interruzione dell’energia elettrica riguarda anche la sede Municipale pertanto con Decreto del Sindaco n. 7/2023 è stata definita la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. Si da atto inoltre che anche le linee telefoniche non saranno funzionanti.

comune.sala-bolognese.bo.it