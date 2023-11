Persiceto, nuovi sensi unici in piazza Bergamini

Per migliorare la sicurezza della circolazione veicolare nel tratto compreso fra via Cappuccini e piazza Bergamnini e in tutta la piazza Bergamini si è resa necessaria l’introduzione di alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, l’ordinanza n. 290 del 23.11.2023 della Polizia Locale ha disposto:

istituzione di un senso unico su piazza Bergamini con entrata da via Cappuccini fino a via della Pace e realizzazione di stalli di sosta per autoveicoli sul lato destro

istituzione di un senso unico su piazza Bergamini con entrata da via della Pace con circolazione antioraria e uscita su via Della Pace

obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che da piazza Bergamini si immettono su via Della Pace.

Le modifiche alla viabilità sono illustrate nella mappa.

