Ass. Carnevale Persiceto, Funkyland e Pubblica Assistenza Crevalcore donano mascherine alle forze dell’ordine

L’Associazione Carnevale Persiceto assieme a Funkyland e la Pubblica Assistenza Crevalcore hanno acquistato mascherine protettive in tessuto, lavabili e riutilizzabili per le forze dell’ordine del territorio, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

Le mascherine sono state consegnate questa mattina (8 maggio ndr).

Abbiamo voluto contribuire all’emergenza sanitaria in corso cercando di aiutare chi da sempre ci aiuta nelle nostre manifestazioni.

dalla pagina Fb Associazione Carnevale Persiceto