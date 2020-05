Bernini (FI): “18 maggio può essere data della rinascita. È il momento della responsabilità”

Il 18 maggio può e deve essere la data della rinascita per l’Emilia-Romagna e per l’Italia tutta. Ed è per questo che faccio un appello accorato al senso di responsabilità di tutti dopo aver letto, non senza preoccupazione, delle sanzioni elevate durante alcune feste private, a Bologna e Reggio Emilia, e alle quali stavano partecipando diverse persone.

Occorre assolutamente rispettare le norme sulle visite, sul distanziamento sociale e le misure di sicurezza minime per impedire alla curva dei contagi di ricominciare a crescere. Lo dobbiamo ai tanti imprenditori, artigiani, esercenti, commercianti, che fin troppo pazientemente stanno attendendo di poter ripartire.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia