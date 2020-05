Città metropolitana: trasporto scolastico, stanziati oltre 550 mila euro per il 2020/2021

La Città metropolitana ha approvato il “Programma metropolitano degli interventi per il diritto allo studio in attuazione della Legge Regionale n. 26/01. Esercizio finanziario 2020”, riferito in particolare al trasporto scolastico.

L’Ente assegnerà le risorse considerando tra le priorità anche la copertura delle spese del trasporto rivolto agli studenti con disabilità.

Per l’anno scolastico 2020/21 la Regione ha stanziato alla Città metropolitana 551.371,09 di cui beneficeranno Comuni e Unioni di Comuni.

Il riparto del finanziamento regionale avverrà sulla base di criteri che distinguono una parte di budget dedicata al trasporto scolastico collettivo (80%) per un totale di 441.096,87 euro e la restante parte (20%) dedicata al trasporto scolastico degli alunni disabili per un totale di 110.274,22 euro.

