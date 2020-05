Persiceto, manutenzione del canale San Giovanni

Il Consorzio di Bonifica Burana sta effettuando in questi giorni dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle arginature del canale San Giovanni nel tratto che si estende tra via Castagnolo e via Peschiere. Per consentire tali lavori per circa 3 settimane sarà interdetto il transito sulla pista ciclabile che attraversa il lato sud del centro sportivo.

La Bonifica Burana ha iniziato in questi giorni alcuni lavori di messa in sicurezza delle arginature del canale San Giovanni che, data la natura pensile del corso d’acqua, verranno alzate e rinforzate.

Uno dei lotti interessati dai lavori è quello adiacente alla nuova pista ciclabile che il Comune ha realizzato sul lato sud del centro sportivo di via Castelfranco, che si snoda perpendicolarmente tra via Castagnolo e via Castelfranco. Per consentire i lavori di manutenzione la pista ciclabile sarà chiusa al transito per circa 3 settimane.

