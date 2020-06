Aperte le iscrizioni per i Centri Estivi 2020 a Sala Bolognese

A partire da oggi, venerdì 5 giugno e fino a giovedì 11 giugno alle ore 11.00 sono aperte le domande di ammissione ai Centri Estivi. La documentazione necessaria all’iscrizione deve essere inviata alla PEC: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Tutte le informazioni relative al servizio sono contenute nel bando, che si raccomanda di leggere con molta attenzione perché quest’anno l’iscrizione, l’accesso e il funzionamento dei Centri estivi hanno subito delle modifiche, in ottemperanza ai provvedimenti nazionali e regionali per la realizzazione del servizio nell’attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Quest’anno inoltre le attività estive si svolgono anche con la preziosa collaborazione delle associazioni Sala Presente: non solo scuola, ASD Real Sala Bolognese, Bel qUEl e Ferfilò e con le Parrocchie di Sala Bolognese. Un lavoro di comunità, di territorio per rispondere alle esigenze delle famiglie, delle bambine de dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi con diverse proposte aggregative ed educative.

Per ciascuna fascia di età è presente un modello di iscrizione.

Per osservare i protocolli in termini di sicurezza, sia nazionali che regionali, quest’anno i bambini e ragazzi saranno inseriti in gruppi ristretti che osservano i seguenti rapporti numerici:

• per i bambini in età dai 3 ai 5 anni, un rapporto di un adulto ogni 5 bambini

• per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;

• per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

Per i bambini e ragazzi con certificazione 104, sarà garantito il rapporto 1:1, indipendentemente dal centro estivo scelto per fascia di età e per tipologia di attività.

Per informazioni è possibile scrivere a scuola@comune.sala-bolognese.bo.it o telefonare al numero 051-6822534

Di seguito la documentazione da consultare, scaricare e compilare:

Bando

Domanda 3 anni (nati nel 2017)

Domanda Scuola infanzia

Domanda Scuola Primaria

Domanda Scuola Secondaria

Scheda Sanitaria

Patto corresponsabilità

