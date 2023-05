Calderara, allerta meteo: aggiornamento ore 20:30

Purtroppo la criticità permane ma nel nostro territorio, a differenza di altri che avrete visto purtroppo interessati da rotture argini ed allagamenti, la situazione è al momento sotto controllo, seppur in evoluzione. Con l’ultimo monitoraggio, il livello del Lavino, seppur tra soglia 2 e 3, è in leggera discesa.

Per questo motivo, con i Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV , che ringrazio, stiamo organizzando le squadre per monitoraggio notturno del Torrente Lavino. Il livello del fiume Reno, invece, non desta al momento preoccupazioni.

La Protezione Civile regionale informa che la pioggia dovrebbe continuare fino a domani in tarda mattinata. Consiglio, pertanto, a tutti i cittadini di limitare in queste ore gli spostamenti a quelli strettamente necessari. Ribadisco altresì l’invito ai cittadini a non curiosare in prossimità degli argini o su ponti e di stare ai piani alti delle proprie abitazioni.

Per qualsiasi informazione o segnalazione ricordo che è stato istituito il numero di telefono 3297509620, reperibile 24 ore su 24.

Come sempre, seguiranno aggiornamenti se necessari.