Incidente Budrio, Piccinini (M5S): “Garantire più sicurezza per chi si muove con monopattini elettrici o bici”

“Il grave incidente di questa mattina a Budrio dimostra come sia necessario garantire più sicurezza per chi sceglie la micromobilità elettrica per spostarsi. Gli incentivi messi in campo dal Governo devono essere necessariamente accompagnati da un investimento concreto sulla sicurezza delle infrastrutture, prime fra tutte le piste ciclabili”. È quanto chiede Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito alla notizia dell’incidente che questa mattina ha coinvolto un’auto e un monopattino elettrico, in seguito al quale un uomo di 60 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. “La Regione e i Comuni devono garantire più sicurezza per chi utilizza questi mezzi – aggiunge Silvia Piccinini – Visto il boom di vendite di queste ultime settimane, nei prossimi mesi il numero di monopattini elettrici e biciclette che circolerà sulle nostre strade sarà destinato sicuramente ad aumentare. Un aumento che deve essere necessariamente accompagnato da una crescita del numero e della sicurezza delle infrastrutture a loro dedicate, proprio per cercare di evitare incidenti come quello che si è verificato questa mattina a Budrio”.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle