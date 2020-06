A Calderara si spegne la staffetta partigiana anzolese Isolina Turrini

Ho saputo che è deceduta Isolina Turrini. Aveva 97 anni. Una partigiana, un’operaia, una sindacalista, una campionessa di ciclismo, una testimone della Resistenza.

Una donna di Anzola che ha vissuto tanto e che ha vissuto tante vite. A cui dobbiamo molto. Ora può riposare in pace, non verrà dimenticata.

Loris Marchesini

Ci ha lasciato Isolina Turrini, staffetta partigiana di Anzola, deportata a Bolzano. Ha trascorso la maggior parte della sua vita a Lippo dove l’ho conosciuta per un progetto del Comune. Ho tantissimi bei ricordi di lei. Era spiritosa e generosa. Qui siamo insieme ad una celebrazione del 25 aprile, dove quando la salute glielo ha consentito è sempre venuta. Riporto la sua bellissima testimonianza. Si conclude con queste parole: “ho sempre cercato di dare tutto quello che ho potuto”. Ti porterò sempre nel ❤

Irene Priolo

Sono stato informato poco fa che Isolina Turrini, la nostra staffetta partigiana residente a Lippo, ci ha lasciato. La memoria che ci parlava.

Ciao Isolina, riposa in pace e grazie per tutto quello che hai fatto per tutti noi. 🙏

Ti voglio ricordare con questo estratto video che sono riuscito a comporre al volo, con alcune immagini e con alcune tue parole, che raccontano, anche a chi non ha avuto la fortuna di conoscerti, chi eri.

Vivrai sempre nella nostra memoria.

Giampiero Falzone