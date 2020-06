La pagina Fb “Amolabassa” ricorda le criticità della frazione in una richiesta al Comune di Persiceto

Pubblichiamo le richieste della pagina Facebook “Amolabassa”, pagina del Comitato Amola Sicurezza e Ambiente, presentate all’Amministrazione Comunale in merito alle criticità della frazione.

C.A.S.A. Comitato Amola Sicurezza Ambiente

Amola, 06 ottobre 2017

Gentilissimo Signor Sindaco Lorenzo Pellegatti

Comune di San Giovanni in Persiceto

A seguito dell’incontro pubblico da Lei cortesemente promosso in data 25 luglio 2017, diversi abitanti di Amola hanno deciso di mettersi in rete attraverso la creazione di un gruppo Whatsapp che prelude alla creazione di un futuro comitato, con l’intento, come da Lei proposto, di mantenere viva l’attenzione dell’amministrazione sui vari temi emersi durante la riunione e ricordarle cortesemente gli impegni da Lei presi.



Elenchiamo le problematiche che stanno assumendo il connotato di urgenza.



• SICUREZZA STRADE



Via Crevalcore

La frazione di Amola, nella sua zona più densamente abitata, è attraversata dalla provinciale 568 Bologna – Verona; il traffico è intensissimo con il rischio costante di gravi incidenti.

Nel tratto del centro abitato, i ciclisti, i pedoni o le persone che si servono del bus non hanno nessuna tutela: manca un attraversamento pedonale con semaforo, manca un limite di velocità o dissuasori posti sempre all’inizio e fine centro abitato, nonché di una segnalazione ben visibile di divieto di sorpasso, in quanto, nonostante la linea continua, questa viene costantemente ignorata.

L’adozione dei dispositivi di sicurezza di cui sopra ridurrebbe anche l’assoluta pericolosità della svolta dalla via Crevalcore nella via dei Martiri.

Altra svolta molto pericolosa è l’incrocio di via Crevalcore con via Gallego.

Facciamo notare che San Giacomo del Martignone e Crocetta, che si trovano sulla stessa direttrice statale di Amola, dispongono delle misure di cui sopra.

Su questo Le ricordiamo l’impegno a trovare soluzioni da Lei preso nel corso dell’incontro.



Via San Bernardino

La suddetta strada collega San Giovanni a Sant’Agata e viene usata come alternativa veloce alla trafficata provinciale; qui l’asfalto risulta sconnesso e maltenuto e la carreggiata molto stretta rende problematico l’incrocio di due automezzi; se poi aggiungiamo che le macchine sfrecciano incuranti dei limiti di velocità, essendo frequente l’eventualità di incrociare pedoni e ciclisti, il tutto diventa rischiosissimo: chi la percorre a piedi o in bicicletta è in continuo pericolo e a rischio investimento; questo tema si sovrappone alla questione del percorso misto pedonale come a seguire segnaliamo. E’ veramente urgente trovare una soluzione come da Lei auspicato.



Via Bergnana

Ricordiamo ancora la pericolosità dell’incrocio di via Bergnana con via Amola/via Vignoli (quello delle vecchie scuole) che è completamente privo di visibilità: attraversarlo è una vera e propria roulette russa e si contano vari incidenti anche recentemente, molto gravi.

Anche l’asfalto necessita di urgente manutenzione soprattutto nel tratto dall’ incrocio con la via dei Martiri verso la via Crevalcore.

Questa strada purtroppo è molto più simile ad una pista di formula 1 che ad una normale via di comunicazione.

