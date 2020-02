Persiceto: il Gruppo Consiliare Democratico in risposta al Sindaco su “Etichette e strumentalizzazioni”

In questi giorni stiamo assistendo al tentativo del Sindaco di smarcarsi dalle ultime scelte fatte in campagna elettorale cosa che, siamo certi, se avesse vinto la Borgonzoni e la Lega non sarebbe mai successo. Dietro al suo “ho ritenuto doveroso accogliere e presenziare a tutti i comizi” Pellegatti si dimentica di dire che solo con Salvini è salito sul palco ricevendo l’appoggio del segretario federale della Lega. Allo stesso tempo omette di dire ai persicetani che pezzi consistenti della sua giunta e della sua lista Impegno Comune risultano essere iscritti e simpatizzanti di Lega e Fratelli d’Italia. Chissà…anche correre fino a Sant’Agata per stringere la mano a Salvini forse è diventato un dovere istituzionale…

Ecco il testo della nostra comunicazione presentata nel Consiglio Comunale del 30 gennaio:

“Buonasera presidente, buonasera consiglieri e buonasera a tutta la giunta. La comunicazione di questa sera è per esprimere a nome del gruppo consiliare Democratico la piena soddisfazione per il risultato delle elezioni regionali svoltesi domenica che hanno premiato la capacità del presidente Bonaccini, il lavoro nella passata Giunta e le proposte per far fare all’Emilia-Romagna un passo avanti.

Sul nostro territorio negli ultimi giorni della campagna elettorale abbiamo assistito al sostegno che questa Giunta ha ufficialmente dato alla Lega e alle forze di centrodestra. È bene ricordare la plateale esposizione del sindaco a fianco del senatore Salvini in piazza a Persiceto. Ricordiamo che il senatore Salvini non ricopre attualmente alcun ruolo istituzionale e che era qui in veste di segretario del suo partito e per questo la presenza al suo fianco ha un peso che non può essere taciuto di fronte ai cittadini. Siamo lieti della definitiva ammissione della Giunta di un civismo fortemente di destra. Permetterà di ragionare a pieno sulle scelte presenti nel bilancio che discuteremo questa sera. Proprio nel momento in cui la Giunta scopre le carte, i persicetani hanno premiato il lavoro fatto dalle forze di centrosinistra, l’attenzione ai bisogni dei territori distribuita tra le diversificate esigenze dei cittadini e le diversificate necessità a cui occorre rispondere come amministratori di tutti. Siamo lieti del risultato elettorale che permetterà anche a questa Giunta Persicetana di poter continuare come ha fatto finora ad appoggiarsi all’avanguardia che questi anni la regione ha garantito e che nei prossimi 5 anni continuerà a garantire”.

Gruppo Consiliare Democratico

San Giovanni in Persiceto