Maturità 2020, in bocca al lupo agli studenti dal sindaco di Persiceto

Ci tenevo a fare un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi si apprestano ad affrontare l’esame di maturità. Sono consapevole che in tanti avreste desiderato vivere la vostra maturità in maniera differente ma purtroppo l’emergenza sanitaria, dopo mesi di lontananza dai vostri amici e dalle vostre scuole, vi ha rubato anche questa possibilità.

Vi invito comunque a essere positivi e a vivere con gioia e impegno questo momento importante della vostra vita. Anche se non sarà l’esame che avreste voluto sostenere, rappresenta comunque un traguardo fondamentale che vi siete guadagnati e che ricorderete per sempre.

Un caro saluto a voi tutti.

Lorenzo Pellegatti