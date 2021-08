10 e 11 agosto, prevista ondata di calore

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha diramato una nuova allerta per ondata di calore, che prevede sul nostro territorio debole disagio per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 agosto.

Consigliamo di usare particolari attenzioni per bambini piccoli, anziani con malattie croniche e le persone non autosufficienti.

Vuoi sapere come limitare il disagio e come comportarti in caso di emergenza? Leggi tutti i dettagli e segui i consigli utili dell’Arpae: https://bit.ly/3itlrJf

Ufficio stampa Comune Persiceto