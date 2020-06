Raffaele Donini a Crevalcore

A CREVALCORE

Per partecipare insieme al sindaco di Crevalcore Marco Martelli al suo assessore alla sanità Emma Monfredini, al sindaco di Sant’Agata Bolognese Giuseppe Vicinelli, al consigliere regionale Michele Facci, all’inaugurazione dell’Ad Modum R&D, un’azienda che svolge attività di ricerca e sviluppo di dispositivi medici, creata da Annalisa Delnevo grazie anche al contributo finanziario della Regione Emilia-Romagna.

E poi con piacere sono andato nella sede di Anpas di Crevalcore, per incontrare, salutare e ringraziare il Presidente Giovanni Di Girolamo, il Vice Presidente Andrea Angelini, la Direttrice Sanitaria Manuela Tomba e tutti gli operatori e Volontari di Pubbliche Assistenze di Crevalcore, per il grande lavoro che quotidianamente svolgono e per il prezioso contributo che hanno dato durante la fase di emergenza Covid.

Abbiamo passato un brutto periodo tra marzo e aprile. Ce l’abbiamo fatta perché ancora una volta l’Emilia-Romagna ha fatto rete in tutto il territorio regionale, anche negli spostamenti dei pazienti, da Piacenza a Bologna. Un soccorso e un trasporto veloce e sicuro ha fatto la differenza.

Abbiamo protetto la cosa piu preziosa che abbiamo, la salute, con la risorsa più prestigiosa che abbiamo: il nostro Servizio Sanitario regionale e tutti i suoi professionisti. Grazie di cuore!

dalla pagina Fb di Raffaele Donini