Sant’Agata: l’estate del Bibiena 2020

Sono aperte le prenotazioni per i concerti/film della rassegna TU MI STUPISCI AGATA che si terrà in Piazza Martiri ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ricordiamo che come stabilito dalla normativa vigente anti covid è obbligatoria la prenotazione.

È possibile prenotare i posti dalla pagina fb del teatro, dal sito www.teatrobibiena.it o telefonando al 051/6818942 al martedì e al giovedì dalle 10.30 alle 12.30.



Stiamo lavorando per aprire quanto prima le prevendite dei concerti a pagamento. I biglietti saranno in vendita ai siti www.vivaticket.it e www.teatrobibiena.it al prezzo di euro 23,00 intero, euro 20.00 ridotto minori di 18 anni e sostenitori del teatro che ringraziamo di cuore.

dalla pagina Fb Teatro Bibiena S.Agata