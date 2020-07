A Persiceto lavori in corso per asfaltature

Nella seconda metà di luglio 2020 alcune strade del territorio saranno interessate da lavori di asfaltatura. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alle modifiche alla viabilità.

Da lunedì 20 luglio verrà asfaltato l’ultimo tratto della ciclabile di via Modena. La conclusione dei lavori è prevista il 27 luglio con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Da lunedì 20 verrà inoltre eseguita la fresatura del percorso ciclopedonale di via Cappuccini (dalla circonvallazione al parcheggio della scuole) e martedì si procederà con la relativa asfaltatura.

Da mercoledì 22 luglio inizieranno i lavori di asfaltatura di via Vignoli, con la chiusura della strada per 2-3 giorni (transito consentito ai soli residenti).

Da lunedì 3 agosto verrà poi asfaltata via San Bernardino, a partire dal confine con Sant’Agata; anche in questo caso la strada sarà chiusa per 2-3 giorni, tranne che per i residenti.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto