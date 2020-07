Calderara, in arrivo la graduatoria per la Family Card

Buongiorno e buona domenica a tutti e tutte.

Dopo una settimana di silenzio, dettato dagli eventi, ripartiAMO più determinati che mai.

A tal proposito vi informo che settimana prossima verrà pubblicata la graduatoria per la family card (oltre 300 domande ricevute). Gli Uffici, che ringrazio, stanno ultimando l’istruttoria.

Indicativamente dal 20 luglio, poi, la card verrà distribuita all’Urp agli assegnatari che saranno informati con apposita comunicazione.

Ogni nucleo idoneo riceverà la family card già caricata con il credito di 75 euro a componente, fino a massimo 300 euro da spendere solo nei negozi ed attività di #Calderara. Come da impegno assunto in consiglio comunale, visto che la graduatoria non esaurisce le risorse disponibili, riusciamo a dare un maggiore supporto alle famiglie numerose. Infatti, in base alla medesima graduatoria ai nuclei familiari con numero di componenti maggiori di quattro, verrà riconosciuta l’ulteriore somma di Euro 75 per ogni componente in più fino ad un

massimo di 150 Euro (max 450 euro).

E non è tutto.

All’esito di questa prima distribuzione, valuteremo come eventualmente estendere l’iniziativa ed ampliare la platea anche ad altre famiglie, non solo a quelle con bimbi 0-10 anni.

Avanti, #insieme con questo patto di comunità!

#CalderaradiReno #pattodicomunità #familycard

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara