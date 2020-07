Calderara, un soggetto sconosciuto si spaccia per operatore della Protezione Civile

È giunta una segnalazione da parte di un cittadino relativa al fatto che un soggetto, spacciandosi per operatore di Protezione Civile e viaggiando su un furgone di colore blu, comunicava di dover installare un’antenna nella sua proprietà.

Comunichiamo che la Protezione Civile di Calderara di Reno è estranea a questa attività e con ogni probabilità si tratta di soggetti NON autorizzati. Si invitano i cittadini a non aprire a queste persone e a segnalarne l’eventuale presenza alle forze dell’ordine.

dalla pagina Fb Volontari Protezione Civile Calderara di Reno