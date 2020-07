Decima: al via la Sagra dei Sapori di Corte Castella

La Sagra dei Sapori di Corte Castella torna anche quest’anno, ma in versione ridotta e rivisitata!.

Dal 10 all’11 e dal 17 al 18 luglio vi aspettiamo presso il nostro ampio stand coperto (via Fossetta 1b) per degustare menù a tema tutte le sere e, dopo cena, ascoltare ottima musica dal vivo (i concerti ci saranno anche in caso di maltempo) presso il nostro ampio parco accanto al ristorante, mangiando una fetta di cocomera o bevendo una birra o un cocktail sotto le stelle nel Bar dei ’65!

venerdì 10: Serata a tema “Fiorentina”

Taverna del Volpone e musica dal vivo con i K-POP (cover pop)

sabato 11: Menù Arcobaleno

Taverna del Volpone e musica dal vivo con Christian e Ramin (cover a 360°)

venerdì 17: Serata a tema “Grigliata”

Taverna del Volpone e musica dal vivo con i Remedy Acoustic Duo (cover rock)

sabato 18: Menù da Spiaggia

Taverna del Volpone e musica dal vivo con i Bulbo Acoustic Trio (cover a 360°)

Apertura ristorante e taverna ore 20:00

Inizio live ore 21:30



Visto che la voglia di stare insieme era tanta, ma data la situazione particolare di quest’anno, abbiamo dovuto rivedere l’organizzazione della nostra area ristoranti: non ci sarà più la Pizzeria, ma solo la Taverna del Volpone in versione ridotta e il Ristorante con menù a tema, quindi è gradita la prenotazione perché avremo posti limitati!



Per info e prenotazioni: CARLO 3393067112, MICHELA 3296643928



Inoltre vi chiediamo di rispettare le attuali norme anti COVID, quindi:

– presentarvi con la mascherina all’ingresso, che potrete togliere una volta accompagnati al tavolo

– evitare stazionamenti o assembramenti

– usare le postazioni per disinfettare le mani



Il nostro staff sarà dotato di mascherine e provvederà alla pulizia e disinfezione delle superfici per garantirvi il massimo della sicurezza.