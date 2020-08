Elezioni regionali, online l’approfondimento sull’analisi del voto

Disponibile una nuova analisi “fredda” e ragionata del voto dello scorso 26 gennaio. Lo segnala il team-statistico elettorale di Giunta e Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Si tratta del 7° Quaderno Elettorale, nella collana frutto della consolidata collaborazione operativa e dell’integrazione di competenze tra servizio Statistico della Giunta regionale e Direzione generale del’Assemblea.

La pubblicazione raccoglie, integra e analizza i dati del Ministero dell’Interno e quelli ufficiali ricevuti dai Tribunali dei Comuni capoluogo e dalla Corte d’Appello di Bologna.

Settembre, dal punto di vista elettorale, sarà un mese “caldo”, con le elezioni segnalate dal Governo per il 20 e 21 del mese. Sono infatti chiamati alle urne i residenti di sette Regioni: Veneto, Campania, Toscana, Liguria, Marche, Puglia e Valle d’Aosta.

Al voto sono anche 15 i comuni del’Emilia-Romagna (in primavera ne erano previsti 11, poi rinviati a causa della pandemia) tra i quali sono “rientrati” anche Vignola e Comacchio (i rispettivi sindaci sono diventati consiglieri regionali) che non avrebbero invece potuto usufruire della “finestra elettorale” di primavera. Al novero si è aggiunto Ferriere, in provincia di Piacenza, dove è purtroppo deceduto, a causa del Covid-19, il sindaco. In extremis arriva anche Montese dove, a seguito delle dimissioni della sindaca, è stato nominato un Commissario prefettizio, insediato lo scorso 22 luglio.

Gli altri comuni emiliano-romagnoli sono: Fontevivo, Palanzano, Pellegrino Parmense, Soragna e Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, Canossa e Luzzara, nel reggiano, Imola, in provincia di Bologna, Bondeno, nel ferrarese, Faenza, nel ravennate, e Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena.

Infine, va rammentato che nella tornata di settembre è previsto il referendum popolare sulla riduzione dei parlamentari, nonché lo svolgimento di elezioni suppletive in due collegi senatoriali, in Veneto e Sardegna.

Quanto al Quaderno Elettorale sul voto di gennaio – distribuito direttamente anche ai consiglieri regionali, durante l’ultima seduta assembleare di luglio, prima della pausa estiva – la pubblicazione è suddivisa in vari capitoli, corredati dall’utilizzo di un’ampia cartografia relativa anche ai vari collegi elettorali:

l’approfondimento del tema dell’affluenza alle urne;

il confronto con le precedenti Elezioni regionali 2014 ed europee 2019;

l’analisi territoriale del voto, per evidenziare le variazioni di ampiezza demografica e zona altimetrica;

lo studio statistico dei flussi di voto e del voto disgiunto;

la presentazione degli eletti in base alle loro caratteristiche anagrafiche e alle precedenti esperienze politiche;

l’analisi sull’uso dello strumento delle preferenze;

la descrizione del metodo di attribuzione seggi e l’effettivo “impatto” della legge elettorale.

Per ogni ulteriore approfondimento, si ricorda la Banca Dati Elettorale (BDE), all’indirizzo http://consultaElezioni.Regione.emilia-romagna.it

Il Quaderno Elettorale sul voto del 26 gennaio 2020, dalla notizia nel portale Statistico

