A Sant’Agata Bolognese gli eventi non vanno in vacanza…



Sabato 15 agosto, il centro storico sarà animato da giochi gonfiabili per bambini, Food&Drink (birra, salumi, hamburger e piadine) e alle ore 20:30 (Piazza dei Martiri) i “Forever Young” in concerto.

Lo spettacolo musicale è gratuito ma la capienza massima è di 148 persone.



Vi aspettiamo per trascorrere il Ferragosto in allegria!

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco