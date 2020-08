Estate in città metropolitana: gli appuntamenti dal 17 al 23 agosto

Cinema, musica, spettacoli e passeggiate… ecco gli appuntamenti estivi che animeranno il territorio metropolitano nella settimana che va dal 17 al 23 agosto.

Il calendario di Bologna Estate si apre lunedì 17 a San Pietro in Casale con il concerto di Iskra Menarini per la rassegna “Borghi e Frazioni in Musica”, che si sposta a Pieve di Cento con i Love Sick Duo martedì 18, giorno in cui all’Arena di Castel San Pietro va in scena lo spettacolo “Francesco Giorda Live show” a cura di Bottega del buonumore.

Sempre a Castel San Pietro mercoledì 19 concerto di Emilia Zamuner & co – New Orleans – Napoli, tra musica e stile per “Emilia Romagna Festival 2020”, mentre “Borghi e Frazioni in Musica” prosegue a Castel Maggiore con il concerto di Gloria Turrini.

Due appuntamenti con il teatro sono previsti per giovedì 20: nel giardino della bibiloteca comunale di Medicina, Dario Criserà porta sul palco l’ultima replica dello spettacolo “Troy Story”, mentre nella suggestiva cornice del teatro di paglia delle Sementerie Artistiche, a Crevalcore, va in scena Amleto take away di e con Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari. A San Giorgio di Piano invece la Triki Trak Band propone la storia dello swing italiano in chiave giovane e divertente, nell’ultimo appuntamento di “Borghi e Frazioni in musica”. Ma la musica resta protagonista venerdì 21 con il concerto “Mind the gap” a cura di Officine musicali Mixer all’Arena di Castel San Pietro e a San Pietro in Casale con il quintetto Sliding-bones all’interno di “RenoRoadJazz”.

Sabato 22 si può scegliere tra un itinerario sulle Antiche vie tra Granaglione e Lustrola, lo spettacolo di equilibrio, verticali estreme e volteggi su sbarra “Lo sciroppato” di Mr. Lucky all’Ecovillaggio L’Alluce Verde di Monzuno, il concerto dei Polvere di Swing a San Pietro in Casale e il teatro con “Sulla morte senza esagerare” alle Sementerie Artistiche di Crevalcore.

Domenica 23, infine, passeggiata lungo l’itinerario Porretta Terme, Monte della Croce, Madognana e visita guidata alla Rocchetta Mattei e alla Chiesa di Alvar Aalto, a cura di City Red Bus con partenza da piazza Malpighi a Bologna.

Come nelle scorse settimane, ogni venerdì e sabato ci si rilassa fino a notte al Villaggio della Salute Più di Monterenzio con l’apertura apertura serale della piscina anti-age esterna e dell’ampio spazio verde all’intorno (Acquapark by night).

Inoltre, il cinema ci accompagnerà tutte le sere nella Rocca sforzesca di Imola, in tanti comuni della pianura con B’est movie e anche nei i comuni del circondario imolese con la rassegna Cinema in Tour. A Molinella c’è “Drive in all’ex zuccherificio” e a Castenaso “Arena Italia“. A Castiglione dei Pepoli martedì 18 ultimo appuntamento della rassegna Cinema Estate 2020 con la proiezione di “Grand Budapest Hotel”, mentre nel Chiostro di S. Francesco di San Giovanni in Persiceto venerdì 21 si proietta la nuova versione restaurata di Amarcord, nell’ambito di “Fellini100: sogni di provincia” e all’Arena di Castel San Pietro domenica 23 il film “Favolacce”.

Gli appuntamenti di CRINALI si concentrano nel fine settimana, cominciando venerdì 21 a Cereglio (Vergato) con la rassegna “Infrasuoni/Eco della musica” lungo il percorso ad anello da I Prà – passaggio da La Vignola percorso Vita- punto panoramico “i Bagarelli”- rientro a i Prà, che sarà animato dal Sax di Massimo Zaniboni, mentre a San Lazzaro i flauti e il bandoneon di Carlo Maver risuoneranno in un concerto panoramico nella suggestiva cornice della Dolina della Spipola.

Tanti gli eventi previsti per sabato 22, tra cui segnaliamo la passeggiata alle cascate del Dardagna (Lizzano in Belvedere), accompagnata dall’esibizione del coro Monte Pizzo, e per la rassegna Crinali Teatro il percorso con Partenza dal Sasso di Rocca, visita al borgo antico, Chiesa di San Michele Arcangelo, Casa Capacelli Albergati e arrivo sul Faro di Gaggio Montano.

Si prosegue domenica 23 a Castiglione dei Pepoli con il percorso ‘Santuario nel bosco Baragazza-Santuario di Bocca di Rio-Baragazza’ e la musica di Fabio Mina e Carlo Maver, e con il Teatro della Compagnia “I Ragazzi del Campanile” a Madonna dei Fornelli (San Benedetto Val di Sambro).

Ricordiamo infine l’ultimo weekend di Lagolandia – Fase 7 al lago di Suviana (22/23 agosto).

Fra i tanti eventi in programma nei comuni del territorio metropolitano segnaliamo: lunedì 17 agosto lo “Spettacolo spettacolare | La Fiera del disumano” del Teatro delle Temperie a Bazzano (Valsamoggia), che replicherà poi martedì 18 a Osteria Nuova (Sala Bolognese) e mercoledì 19 a Casalecchio .

Sempre mercoledì concerto di Ivete Souza e Maurizio De Gasperi per la rassegna Ortijazz a Imola, dove giovedì 20 si terrà anche una passeggiata al tramonto tra le mura della Rocca sforzesca, accompagnati da una guida.

Venerdì 21 a Livergnano (Pianoro) letture per bambini e bambine dai 4 anni nel Parco “Il Giardino di Lorenzo”. Infine domenica 23, in occasione dell’apertura del Centro Visita è prevista una breve passeggiata guidata tra storia e natura al borgo dell’abbazia di Monteveglio (Valsamoggia).

